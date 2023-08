“Nos dejaron un país con mucha violencia porque los anteriores gobernantes estaban muy amafiados con la delincuencia. No se debe de olvidar que durante el gobierno de Felipe Calderón se estableció en México un narco-estado; que el señor (Genaro) García Luna está preso por eso.

Quienes ahora critican antes no decían nada

En su conferencia matutina efectuada en este puerto, López Obrador se refirió a la violencia en la entidad, y consideró que a contracorriente , pero se avanza. Aseveró que el repunte no derivará en regresar al número de homicidios que se reportaron en el último año del gobierno de Enrique a Peña Nieto cuando quienes ahora critican la violencia antes no decían nada.

Acapulco, Gro., El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si bien en Guerrero ha habido un repunte de la violencia con el aumento en los homicidios este año, no hay focos rojos , ni se regresará a los niveles que había cuando llegó al gobierno. Al dar a conocer cifras oficiales, destacó que en 2018 se registraron 2 mil 222 asesinatos, para 2022 descendieron a mil 137 y en este año a julio suman 805.

–¿A qué atribuye el repunte de la violencia actual en Guerrero?

–Tenemos esta situación porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás. (...) Puede que haya repuntes en algunos casos, pero ya no hay asociación delictuosa , ya no está mezclada, no se permite que se alimenten, que se nutran delincuencia y autoridad.

En parte el saldo de los resultados de seguridad en Guerrero obedece al impacto de los programas sociales, porque, de acuerdo con los informes más recientes sobre la pobreza, ésta decreció siete por ciento en los últimos años.

En paralelo, se han construido ya 12 instalaciones de la Guardia Nacional y casi la mitad del personal operativo de las corporaciones de seguridad en desplegados en Guerrero son de las fuerzas federales , aseguró.

Poco antes, la gobernadora Evelyn Salgado sostuvo que como parte de las políticas sociales de los gobiernos federal y estatal 190 mil guerrerenses pudieron salir de la pobreza en los últimos años.

Según el reporte de inseguridad en Guerrero que presentó el secretario de Marina, Rafael Ojeda, esta entidad ocupa el noveno lugar nacional en número de homicidios, aunque es el octavo en la tasa por cada cien mil habitantes.