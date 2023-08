Durango, Dgo., El ex gobernador panista de Durango José Aispuro Torres (2016-2022), quien fue denunciado en agosto de 2022 por un presunto desvío de 304 millones de pesos que debieron entregarse a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en 2021, cuenta con un amparo para no comparecer ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal, dio a conocer Noel Díaz Rodríguez, titular de la institución.

▲ José Rosas Aispuro Torres, ex gobernador panista de Durango (2016-2022), está acusado de no entregar recursos a la Universidad Juárez del Estado de Durango en 2021. Imagen de archivo. Foto Cuartoscuro

Noel Díaz se negó a precisar si existe una orden de aprehensión contra el ex titular del Ejecutivo estatal, y sólo confirmó la emitida contra Arturo Díaz. Expuso que si bien se citó a comparecer a Aispuro Torres, éste no acudió por el amparo que se le concedió, e impide que se le impongan consecuencias legales por no presentarse ante la autoridad judicial. Lo que el fiscal anticorrupción confirmó es que en el organismo a su cargo hay denuncias contra servidores públicos de la pasada administración, y se ha citado a comparecer al ex secretario de Salud, Sergio González Romero, por las muertes a consecuencia de un brote de meningitis aséptica que comenzó en la entidad en noviembre de 2022.

Por lo pronto, también hay denuncias contra el ex secretario de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, y ex secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, a quienes también se les imputan desvíos de recursos.