Bairéad ha realizado una película tan modesta como su protagonista, pero igualmente entrañable. Conservando la vieja proporción casi cuadrada del 4:3 en sus encuadres, el realizador nos sumerge en la retraída perspectiva de Cáit y su necesidad de afecto. No ocurre nada especialmente dramático fuera del despertar emocional de la niña. Así, un simple acto como correr por un camino campirano para recoger el correo de Seán se vuelve una especie de liberación.

Como corresponde a un personaje tan silencioso como es Cáit, La niña callada no dice las cosas verbalmente, sino de manera cinematográfica. Antes que la niña se entere del secreto de sus padres efímeramente adoptivos, ella advierte la ausencia de un miembro de la familia en la ropa que se le ha prestado y en las ilustraciones en el papel tapiz de su recámara.

Desde luego, el inicio de la nueva temporada escolar y el nacimiento del nuevo bebé en su propia familia marcan el inevitable regreso de Cáit al indeseable hogar. La escena final –que no describiré, desde luego– carga una fuerza emocional realmente conmovedora. Y si uno es susceptible, la caja de pañuelos desechables se volverá un objeto muy necesario. Lo meritorio es que Bairéad lo consigue sin caer un sólo momento en el sentimentalismo y con el pronunciamiento de una sola palabra.

La niña callada

( An Cailín Ciuín / The Quiet Girl)D: Colm Bairéad / G: Colm Bairéad, basado en el cuento Foster, de Claire Keegan / F. en C: Kate McCullough / M: Stephen Rennicks / Ed: John Murphy / Con: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh / P: Inscéal, Broadcast Authority of Ireland, Screen Ireland, TG4. Irlanda, 2022.

