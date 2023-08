Ap

Sábado 26 de agosto de 2023

Los Ángeles. Fran Drescher cree que las huelgas que han cerrado Hollywood se deben a algo mucho más grande que el sindicato de actores que ella dirige o los escritores que hacen huelga junto a ellos, o incluso a la mismísima industria del entretenimiento. Drescher dijo a Ap que el momento se trata de todo el mundo laboral y de una postura más amplia contra los líderes corporativos que valoran a los accionistas por encima de las personas que crean su producto.

En algún momento tendremos que decir basta ya , declaró Drescher, la ex estrella de The Nanny que ahora es presidenta del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, en una entrevista en la sede del sindicato el miércoles.

Creo que ha adquirido un alcance mayor, es más que la suma de sus partes. Pienso que ahora es una conversación sobre la cultura de las grandes empresas y cómo tratan a todos, arriba y abajo, en nombre de las ganancias.

Pero para muchos miembros y observadores, el día en que realmente se convirtió en presidenta fue el 13 de julio pasado, cuando Drescher pronunció un discurso conmovedor, apasionado e inspirador en la conferencia de prensa anunciando que las conversaciones se habían interrumpido y que una huelga estaba a punto de comenzar.

Arremetió contra los líderes de los estudios y servicios de streaming, diciendo: Qué vergüenza para ellos. Están en el lado equivocado de la historia .

Drescher señaló a Ap que no tenía intención de subirse a una tribuna ese día. Se suponía que debía leer una declaración escrita y luego responder preguntas.

“Lo miré rápidamente y dije: ‘¿Sabes qué? No puedo decir esto, realmente siento que tengo que hablar desde el corazón”’, expuso. Eso salió de mi boca y me alegro de haber podido expresarme de manera tan sucinta, sincera y auténtica como lo hice. Y creo que es fascinante cuando hablas desde el corazón, la gente es muy receptiva. Porque supongo que ven a mucha gente que no lo hace .

Drescher es la primera presidenta del gremio que dirige una huelga de actores de cine y televisión desde 1980. En ese momento, sólo una mujer había encabezado el sindicato. Ahora, siete lo han hecho, incluidos tres de los pasados cinco.

El Screen Actors Guild (se fusionó con Aftra en 2012) ha tenido muchos presidentes famosos, desde James Cagney hasta Ronald Reagan y Charlton Heston.

Pero pocos en las pasadas décadas han tenido un nombre, un rostro, una voz o una risa tan reconocibles como Drescher. Hizo su debut cinematográfico con un pequeño papel en el clásico disco de John Travolta de 1977, Saturday Night Fever, y después de muchos papeles similares, pequeños pero memorables, casi siempre como neoyorquinos impetuosos, protagonizó durante seis temporadas la comedia The Nanny. de 1993 a 1999.