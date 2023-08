▲ “Todavía no me lo creo. Son cuatro títulos de campeona del mundo“, dijo la triplista venezolana. Foto Ap

Budapest. La venezolana Yulimar Rojas no pudo contener las lágrimas de emoción. Sufrió como pocas veces le había ocurrido para consolidarse en un Campeonato Mundial de Atletismo. En esta ocasión, el sabor del triunfo fue diferente para la reina del salto triple, que por momentos parecía que iba a entregar su triple corona. Sin embargo, no lo permitió y conquistó su cuarto oro consecutivo en Budapest, en una jornada en la que el estadunidense Noah Lyles y la jamaicana Shericka Jackson refrendaron sus títulos en los 200 metros planos.

Yulimar llegó a 15.08 metros en su último intento, en el que se jugaba a todo en la capital húngara, donde la ucrania Maryna Bekh-Romanchuk fue plata (15m) y la cubana Leyanis Pérez alcanzó el bronce (14.96m).

Su primer salto no contó, todo un presagio de que la competencia no sería como de costumbre para la venezolana. Los dos siguientes sí fueron válidos, aunque muy cortos, colocándose apenas en el octavo lugar de la clasificación. No obstante, volvió a fallar en su cuarta y quinta oportunidades. Esto disparó las alarmas, hasta que llegó el sexto que le permitió dar un enorme brinco. De estar virtualmente sin medalla a colgarse el metal dorado.

Ninguna de sus oponentes superó su registro y Yulimar soltó la tensión con lágrimas.

Todavía no me lo creo. Son cuatro veces, son cuatro títulos de campeona del mundo. Se dice fácil, pero es algo que lleva mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio , declaró la ganadora luego de su triunfo.

Nunca me he dado por vencida, siempre soy una guerrera. Ganar era un objetivo muy grande para mí. No lo he logrado como quería, no he quedado satisfecha del todo con la marca, pero sólo el hecho de poder revalidar y poder hacerlo de la forma que lo hice, en el último salto, ya me hace muy feliz , explicó emocionada.

La estrella venezolana se quedó muy lejos de aspirar a su récord mundial (15.74 metros bajo techo) o de su mejor marca al aire libre (15.67), pero cumplió la misión de añadir un oro más a su colección, tras los logrados de manera consecutiva en 2017, 2019 y 2022, año en que se convirtió en la mujer con más coronas en su disciplina; de esa manera refuerza su hegemonía.

En otra prueba de gran interés, Noah Lyles, después de proclamarse en los 100 metros, el estadunidense revalidó su corona en los 200 metros y se convirtió en el primer varón en lograr el doblete de la velocidad de un Mundial. El último fue Usain Bolt en 2015.

Lyles, de 26 años, además es tricampeón de forma consecutiva en esta misma distancia. El estadunidense Erriyon Knighton (plata) y el botsuano Letsile Tebogo (bronce) completaron el podio.