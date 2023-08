Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 26 de agosto de 2023, p. a10

Luego de darse a conocer que el delantero colombiano Julián Quiñones ya está en trámites para jugar con la selección mexicana, su compañero en el América Brian Rodríguez aseguró que el nivel del Tri aumentaría considerablemente con su incorporación.

Su trabajo se ve reflejado enel ataque, también en lo defensivo nos ayuda muchísimo, aguanta pelotas, es un tipo muy fuerte, México va a ganar mucho, sobre todo si juega con Henry (Martín), además es una gran persona , declaró el uruguayo ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.

Por otro lado, el volante aprovechó los micrófonos para aclarar que él no pidió salir del conjunto azulcrema, como se mencionó hace unos días.

Quería hablar también sobre ese tema, se ha comentado mucho yno me gusta. Yo jamás dije que quiero salir del América, eso nunca salió de mi boca, me siento contento con el equipo, los compañeros me respaldan, la directiva confía en mí, pagaron mucha plata para estar aquí, quédense tranquilos, voy a estar trabajando , expresó.

Asimismo, el charrúa reconoció que el conjunto dirigido por André Jardine ha tenido muchos errores tanto en el ataque como en la defensa en el presente torneo, donde ocupan el sexto lugar de la clasificación general, con apenas siete puntos.