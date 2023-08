Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de agosto de 2023, p. 9

Madrid. Mientras en este país ibérico claman contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), las seleccionadas campeonas del mundo exigen que las conductas que han atentado contra su dignidad se castiguen con mano dura para construir un deporte mucho más justo. Las excusas no sirven en absoluto. En un texto firmado por 81 jugadoras, algunas ya retiradas y muchas otras –como Jennifer Hermoso– participantes de la final frente a Inglaterra, el equipo femenil de La Roja anunció que no asistirá a nuevas convocatorias si continúan los actuales dirigentes.

Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debe verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto. Las jugadoras que firman el presente escrito esperan respuestas contundentes de los poderes públicos , se lee en el texto emitido por FutPro, asociación formada por futbolistas en España, cuyo objetivo es defender sus derechos laborales.

Dentro del mismo mensaje –que incluye a las 15 seleccionadas que renunciaron en septiembre al combinado nacional por problemas con el técnico Jorge Vilda–, Hermoso desmintió que hubiera consentido el beso de Rubiales, quien lo calificó de espontáneo, mutuo, eufórico y consentido y rechazara dimitir de su cargo por esta acción en una asamblea extraordinaria de la RFEF, realizada unas horas antes.

Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte , aseguró la internacional del Pachuca, denunciando a su vez una continua presión para salir al paso con alguna declaración y así justificar el acto del directivo español. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. A través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos y compañeras) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones .