Los tres fragmentos de esta Música para un rato son a su vez tres incisos: A: Music for a While; B: Hypnotic Cycles; C: Another Song, cada una contrastante con la siguiente pero eslabonada con la anterior.

Se trata de una composición de David Chalmin que persigue, persiste, signa la solemnidad de la música barroca y recrea el ambiente tanto físico como sonoro de una sesión de escucha que nos ubica en esa era y en ese viaje en esa máquina del tiempo nos estremece el canto del oboe barroco mientras el sonido de hoja de lata del clavecín nos produce un escalofrío sanador.

Mediante el procedimiento técnico denominado attacca, que indica continuar con el movimiento siguiente sin hacer pausa, entramos de un clavado al ambiente acuático del segundo inciso, B: Hypnotic Cycles, que nos produce un estado de frenesí en calma, contradicción aparente que es cualidad de toda la música barroca: un furor en calma, una tempestad quieta, un fluir.

Después de escuchar este disco durante semanas, una y otra vez, me percato de algo que, una vez hecho consciente es una obviedad, pero que a la primera escucha pasa desapercibido y se trata de una operación en automático del inconsciente: esta obra es una recreación de la partitura fundacional del minimalismo: En Do, de Terry Riley. Fascinante.

El tercer capítulo de Música para un Rato es bellísimo: C: Another Song, en la mejor tradición del artista errante que va por los senderos de pueblo en pueblo cargando su thiorba, ese instrumento de cuerda arrobador, y canta aventuras y desventuras de amor.

Una llovizna en el resto de los instrumentos de cuerda del ensamble y el bajo continuo en el arco del contrabajo barroco, completan una atmósfera de intimidad, una escena de amor con todas las de la ley. Aquí el sistema de vasos comunicantes nos conecta con los mejores momentos lentos de Madredeus, cuando Teresa Salgueiro musita versos nobles y sentimentales mientras Pedro Ayres Magalhaes teje abalorios con las cuerdas temblorosas de su guitarra.

La pieza siguiente del disco se titula STAB, es de la autoría del británico Martyn Harry, y es otro viaje intenso por las nubes del minimalismo. Por momentos escuchamos, con pasmosa claridad, la recreación de una de las partituras del maestro Steve Reich: Different Trains y en efecto, los músicos que hicieron este disco, especializados en música barroca, pidieron permiso a Reich de hacer variaciones sinfónicas a partir de su obra.

Eso, variaciones, abalorios, arbotantes, armazones de géiseres, cúmulos de nubes, lava de volcanes. Lo que hace la orquesta Le Concert de l’Hostel Dieu en este disco es puritito heavy metal, enjundioso frenesí de sonidos salidos de instrumentos considerados como viejos en lugar de antiguos y que suenan como guitarras eléctricas de rock, el contrabajo parece estar conectado a un ampli, la sección de alientos madera suena a bendito cataclismo.

El siguiente clímax de los muchos que desata este álbum es la pieza titulada Let me Freeze Again (After Purcell’s King Arthur), en específico el aria What Power Art Thou, de un poema en inglés antiguo cuyos versos iniciales son los siguientes:

What power art thou

who from bellow

hast made me rise

unwilling and slow

from beds of everlasting snow

let me freeze again

en una bella metáfora del poder del amor que rescata de camas de nieve eterna a una hermosa dama quien en realidad no quiere ser amada, es decir despertada y pide que la dejen congelarse nuevamente.

La interpretación que hace la mezzosoprano Axelle Verner es intensamente poética, profundamente romántica, musicalmente deliciosa: comienza del murmullo y culmina en cuasi shout repitiendo versos anhelantes, alelantes, mientras la orquesta le tiende capas de gaza vaporosa, flos campi, paraíso y el todo se convierte en una sinfonía monumental que nos eleva al frenesí sereno, a la tormenta en calma, a la quietud.