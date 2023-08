Me di cuenta de que es una especie de autoantología , reconoció el poeta, periodista y cronista. Son selecciones de libros inéditos, pues no había publicado en seis años y sí escribe todo el tiempo. Básicamente, son textos muy recientes e incluye algunos temas recurrentes; habla mucho de la muerte (pero no necesariamente es un libro azotado), de la experiencia en el mundo natural y un poco de amor, describió del poemario que fue publicado recientemente en una coedición de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la UACM.

▲ El poeta y periodista Hermann Bellingahusen en el plantel Del Valle de la UACM, donde presentó su poemario. Foto Marco Peláez

La primera lectura fue un poema al padre, a quien dedicó varios. Por ejemplo, uno sobre su trabajo de prevenir incendios en una trasnacional. En cambio, uno a su madre, que no es tan presente entre su obra, no quiso leerlo en público, pero invitó a visitarlo en privado, a través del libro. Enseguida, la naturaleza apareció, que acude frecuentemente entre su escritura debido a los años que vivió en Chiapas. He tenido una fijación con la selva desde muy joven. Es muy chistoso que me tocara trabajar en el lugar con el que yo había soñado. Jugaba de niño a que iba a la selva Lacandona. Es un lugar que me parece fantástico . Leyó uno de los monólogos, sobre el chaquiste, mosco pequeño que inspira odio.

Alcaraz, jefe de producción editorial en la UAS, consideró que es un libro compuesto por diversos registros poéticos, además de ser una especie de ajuste de cuentas en un rencuentro con figuras familiares, con emociones de antaño vueltas a leer con la perspectiva de los años. En los cinco apartados se ve que se trata de diversos proyectos de escritura.

Antes, enumeró la producción del autor nacido en la Ciudad de México en 1953: ocho libros de poesía, tres de relatos y una novela, labor intercalada con su trabajo periodístico en La Jornada y como director del suplemento Ojarasca.