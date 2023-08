De la primera, mencionó a Mario Lavista, Federico Ibarra y Mario Ruiz Armengol, un autor que ha estado ausente, en general, de las programaciones de música de concierto, porque los finolis de nariz restirada dicen que es música populachera, cuando es de calidad enorme y hace falta que se difunda . En esta vertiente también resaltó la versión para piano hecha e interpretada por Leticia Gómez-Tagle del Danzón 2, de Arturo Márquez, así como que Mauricio Náder y Alejandro Corona tocarán piezas de su autoría.

Cuando se propuso y decidimos colegiadamente la idea de cuatro siglos de música resulta que cronológicamente todas las primeras obras del festival fueron concebidas para clavecín. Hasta la fecha, existe una discusión de si es válido tocar en piano las obras que Bach y Händel escribieron para aquel instrumento , señaló el especialista.

Es una discusión un poco inútil; muchos pianistas han dicho que tocar a Bach o Scarlatti en el piano no sólo no tiene problema, sino que enriquece muchísimo nuestra visión de esa música. Ahí lo que interviene, y es fascinante, es lo que hace cada pianista; ojo, no para intentar imitar un clavecín, sería un error, sino para intentar acompañar el fraseo, la resonancia, la articulación propia del clavecín en una técnica y un instrumento distintos.

Otro aspecto de interés resaltado por Brennan es que mucha de la música del festival no fue escrita ni para clavecín ni para piano, sino para “ese maravilloso híbrido de sonoridad que es el fortepiano, híbrido que está a la mitad antes de que surgiera el pianoforte, hacia la madurez de la carrera de Beethoven.

Esa genealogía nos brinda, además, la oportunidad de escuchar, en el instrumento moderno, música que fue concebida para otros dos instrumentos: uno bastante distinto y el otro parecido al pianoforte. Es algo que al aficionado al piano le va a llamar mucho la atención.

Los conciertos del 26 Festival En Blanco y Negro serán los sábados a las 19 horas y los domingos a las 13:30 horas en el auditorio Blas Galindo del Cenart (calzada de Tlalpan y Río Churubusco, colonia Country Club).