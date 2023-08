Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 26 de agosto de 2023, p. 29

A pesar de que en 2004 finiquitó el pago de un crédito que obtuvo para el departamento que habita desde hace 33 años bajo el régimen de copropiedad en un edificio ubicado en la colonia Alfonso XIII, en Álvaro Obregón, Servando Azuara, de 74 años, aseguró que existe un cártel inmobiliario en el Instituto de Vivienda (Invi) porque para entregar las escrituras de su domicilio funcionarios de la dependencia aseguraron que expropiarán el predio.

La dependencia entregó al quejoso un oficio el 8 de agosto, con fecha del 3 de julio, en el que notifica que realizará las acciones necesarias correspondientes para determinar la expropiación, por lo que establecerá como única causa de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra, lo que el quejoso rechazó porque es un despojo de la propiedad que ya pagué , además negó haber firmado de conformidad, como se asegura en el Invi.

Él recibió el documento luego de que envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitó evitar el despojo de su propiedad, porque el Invi insiste en cambiar el régimen de copropiedad proindiviso de 20 personas por el de condominio, y luego emitir las escrituras con un costo de 12 mil y 15 mil pesos, pero que saldrían a nombre del instituto.