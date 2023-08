Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de agosto de 2023, p. 28

La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, que preside el diputado Fausto Zamorano Esparza, del PRI, aprobó un acuerdo para no sancionar a la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre una resolución de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por actos anticipados de campaña.

El asunto corresponde al expediente SER-PSC-13/2023 a partir de una queja promovida por el PRD por el acto denominado Unidad y movilización para que siga la transformación, asamblea informativa que el partido Morena realizó el 12 de junio de 2022 , al considerar que participaron los entonces secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, respectivamente, así como Sheinbaum.

Ayer se votó el acuerdo para dar cumplimiento a la vista de la autoridad jurisdiccional en los mismos términos de la sentencia relacionada con el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no sancionar a la ex jefa de Gobierno ante el vacío legal en la ley electoral, cuyo efecto es que el Congreso no tiene facultades para aplicar una sanción en contra de servidores públicos por violaciones a la misma norma.

En la queja, el partido del sol azteca reprochó que dicho acto generó un beneficio electoral a Morena al posicionarlo anticipadamente en los procesos de los estados de Coahuila y México.