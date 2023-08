De La Redacción

Viernes 25 de agosto de 2023

El novelista, ensayista, articulista, dramaturgo, editor y periodista cultural Ignacio Solares falleció anoche a los 78 años en la Ciudad de México.

En una entrevista concedida a La Jornada en 2020 expresó: Hay una clave en mi literatura y en mi vida, que es la duda; yo diría que toda mi literatura ha girado alrededor de la duda, y esto me hace ser cambiante. En una época participé en la no creencia en Dios, pero no dejé de deslumbrarme por el misterio. Lo que está detrás de todo lo que nos rodea es el misterio .

Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 15 de enero de 1945. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue profesor en la de Ciencias Políticas y Sociales. También fue coordinador de Difusión Cultural y director de Literatura, Teatro y Danza y de la Revista de la Universidad de México.