l 24 de agosto se abrió un nuevo capítulo en la historia del bloque del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Los líderes decidieron invitar a Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a esta agrupación. La plena adhesión de los nuevos miembros del BRICS comenzará el 1º de enero de 2024. El verdadero mundo multipolar y justo ya está llamando.

En las primeras etapas de la creación del BRICS, Estados Unidos y Occidente generalmente creían que todavía no duraría mucho tiempo, y no consideraron seriamente la perspectiva de desarrollo y crecimiento del grupo. Sin embargo, después de 17 años, la organización no ha hecho más que fortalecerse, y Estados Unidos y Occidente aún no han llegado a la conclusión de qué les llevó a sus juicios erróneos. Vale la pena señalar de inmediato que el BRICS no compite con nadie, no se opone a nadie.

La mayoría de los países en desarrollo ya quieren formar parte de esta familia. Más de 40 estados esperan unirse a este grupo, y 23 de ellos ya han presentado solicitudes oficiales.

¿Cuál es la razón del aumento de la atención a este bloque?

Es muy simple: la clave del atractivo radica en el hecho de que el formato de esta asociación interestatal no tiene una agenda de confrontación u oculta, y los países que la integran construyen la comunicación sobre la base de enfoques acordados.