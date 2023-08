Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 25 de agosto de 2023, p. 7

El avance de Morena en las elecciones estatales de los últimos cinco años ha sido un fenómeno , sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que el partido guinda ya gobierna en 23 de las 32 entidades del país.

Rumbo a la renovación de nueve gubernaturas en 2024, dijo que le fue bien a Morena con el método de encuestas definido en sus estatutos.

Así se resolvió quiénes iban a ser candidatos para gobernadores en los últimos años y no hubo problema , señaló ayer en su conferencia. No es para presumir, ni tampoco para que se enojen los adversarios, los conservadores, pero ha sido todo un fenómeno. Nada más que no se puntualiza, no se subraya, que ganamos la Presidencia con el apoyo del pueblo y, en menos de cinco años, 23 estados ya con gobiernos de Morena .