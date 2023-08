En tanto, manifestó, con Estados Unidos, la problemática es más compleja por la enorme desconfianza que hay en seguridad . Ha sido una relación muy accidentada en la cooperación en torno a los grandes temas de control y prevención del crimen organizado . Y no podemos negar “que la producción de fentanilo es uno de los gravísimos problemas que afectan al continente .

En el foro regional Guadalajara, donde presentaron propuestas sobre el papel de México en el mundo, Paredes, ex embajadora en la isla, señaló que se debe respetar a nuestras naciones hermanas de América Latina y el Caribe y jamás, sostuvo, jugaremos un rol imperial , si compartimos con Brasil la posibilidad de guiar el desarrollo de la región.

Gobiernos como el de Daniel Ortega. La revolución sandinista salió peor que la dictadura de Somoza. México no ha levantado una ceja.

Resaltó que no puede haber relación con “gobiernos dictatoriales, como el de Díaz Canetti, en Cuba, que tiene más de mil presos; como el de Nicolás Maduro, en Venezuela, donde no hay democracia y se persigue a los opositores.

Juan C. Partida y Alma Muñoz

Juan C. Partida y Alma Muñoz

Fueron casi 90 minutos en que prevaleció la experiencia diplomática de la priísta. No faltaron las críticas a la política exterior del actual gobierno. Paredes aprovechó para exigir la separación definitiva del titular del Instituto Nacional de Migración –sin mencionar su nombre–, tras el aberrente crimen ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez , el 27 de marzo pasado.

Discrepó de la visión de su compañera en el Senado, de que vivimos en un mundo bipolar , porque por un lado tenemos a Estados Unidos y por el otro a China.

Planteó incorporar un capítulo migratorio en el T-MEC, tener una frontera sur segura, vigilada tecnológicamente y ser “durísimos contra la trata de personas, no utilizar al Ejército contra los migrantes y tener consulados y embajadas móviles.

Gálvez mencionó que no se quedará sentada en Palacio Nacional a que vengan las inversiones, voy a salir al mundo a promocionar que México es el mejor país para invertir y desarrollarse .

Necesitamos traer industrias mucho más relacionadas a la tecnología para que los mexicanos ganen mejor, con pura maquila no tenemos opción .

Pidió dejar de usar los cruces fronterizos como tema electoral, pero propuso un acuerdo con Estados Unidos para que den visas temporales de trabajo.