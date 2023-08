A

yer se presentó en El Colegio de México mi libro Pobreza y florecimiento humano. Una perspectiva radical (UAZ-Ítaca, 260 pp.). Los comentaristas fueron Hugo Beteta (Cepal), Pablo Yanes (Cepal), Araceli Damián (Colmex y Evalúa CDMX) y Vianey Ramírez (ESE, IPN). Hoy narro los contenidos de la Introducción del libro. En abril de 2005 sustenté mi tesis doctoral en el CIESAS-Occidente. La titulé Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano . En ella desarrollé una visión de lo bueno que llamé un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano . A la tesis le hice algunas modificaciones para convertirla en un libro que fue dictaminado positivamente en el CIESAS y en El Colegio de México. Tanto la tesis como el manuscrito del libro están estructurados en dos gruesos volúmenes disponibles en mi página web: http://julioboltvinik.org. A pesar de los dictámenes positivos, en vez de preparar los pequeños cambios sugeridos y publicar mi tesis, mi autocrítica me hizo ver algunas omisiones que entonces me parecieron imperdonables. P. ej. estaban ausentes las teorías de las necesidades de Malinowsky, de Agnes Heller, y la de Richard Ryan y Edward L. Deci sobre las necesidades sicológicas básicas, cuyas obras conocí y empecé a estudiar después de presentar la tesis. Comenzaba a trabajar los dos primeros autores con la idea de incorporarlos en la publicación cuando recibí la invitación de Virginia García Acosta, directora general del CIESAS, y de Jorge Alonso, editor de Desacatos, para coordinar un número temático de Desacatos. Revista de Antropología Social sobre los temas de mi tesis, lo que me llevó no sólo a ampliar más la mirada , sino a proyectarla a futuro y, por tanto, a posponer aún más la publicación de la tesis. Así transmití, en la tesis, su propósito central (me autocito): “Sostengo que debemos ampliar la mirada para ver al ser humano (SH) completo y comprenderlo. Que si nuestra percepción de la pobreza económica es fruto de una mirada del SH sólo desde la perspectiva económica, para avanzar en la comprensión del SH debemos derivar dicha mirada de una más amplia. Por ello, después de muchos años de estudiar la pobreza económica, ahora he buscado una atalaya más alta para ver más lejos. En el fondo está la siguiente cadena de reflexión. Si identificásemos perfectamente a los pobres en el sentido tradicional del concepto y pudiésemos lograr que dejasen de ser pobres, habríamos reducido enormemente el sufrimiento humano, pero no necesariamente habríamos avanzado mucho en logros que nos pudieran enorgullecer como especie. Si un hogar supera los umbrales de pobreza, ¿habrán mejorado sus probabilidades de un despliegue pleno de las facultades humanas de sus integrantes? Se habrían eliminado algunos obstáculos para tal despliegue. Pero la predicción sería pesimista. Si la inmensa mayoría de los hoy no pobres están muy lejos del despliegue pleno de sus facultades, no hay razón para pensar que será distinto entre los nuevos no pobres. He buscado ampliar la mirada para inyectar un poco más de sentido al para qué de la superación de la pobreza económica. Quizás sean posibles políticas públicas que rebasen la superación de la pobreza económica y generen verdaderas oportunidades de florecimiento humano. La perspectiva del FH concibe el despliegue de las potencialidades humanas como el valor más alto y no lo confunde con la abundancia material. En esta tesis desarrollo un enfoque que pone atención tanto al tener funcional como al ser. Que valora el tener que sirve al ser, de tal manera que del tener lo valioso sea el tener para el ser, un tener funcional. En mi trabajo desarrollo un enfoque en el centro del cual está el florecimiento humano, el despliegue pleno de las potencialidades humanas”. Hasta aquí el propósito, tal como lo expresé en la tesis.