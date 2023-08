No hay forma de cambiar el sentir y el pensamiento de los enfermos mentales, además de ser costosísimo su tratamiento que tendría que ser de por vida. ¡Los violadores no merecen una segunda oportunidad, ni secuestradores, ni asesinos! ¡Estoy a favor de la pena de muerte! Con todo respeto.

No es con penas cada vez más severas que se va a resolver este y otros problemas de violencia, es con educación para construir el consenso social que la convivencia debe estar regida por el respeto a los otros.

Votaron 2 mil 33 personas. Participaron en Twitter, 657; en El Foro México, 476, y en Facebook, 900. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

a legislación mexicana castiga el feminicidio hasta con 60 años de cárcel. Sin embargo, surge la pregunta: ¿sería más efectiva la pena de muerte? No existe este castigo en México, pero podría crearse como una medida límite para detener la ola de asesinatos de mujeres. Los resultados del sondeo se presentan en la gráfica.

No creo que la pena de muerte sea la solución. No obstante, sí considero que para ese delito y todos los demás debe haber una estructura y programas carcelarios humanitarios y efectivos en los que las personas que delinquieron realicen trabajos en favor de las comunidades que fueron violentadas y de reinserción social.

Luci Cruz /Cuernavaca

La pena de muerte se ha usado históricamente por la Iglesia y por los gobiernos de todos los tiempos más retrógrados. La pena de muerte nunca, hay que transformar tanto el sistema económico como la relación entre los sujetos sociales.

Georgina Calderón Aragón/CDMX

Desgraciadamente, la justicia está en manos de jueces corruptos y liberan a los asesinos porque les hicieron un mal proceso o violaron sus derechos humanos o les llegaron al precio.

Joel Cadena /Cuautla

Para el caso específico del feminicidio sí estoy de acuerdo. Porque saber que te meterán 60 años en la cárcel no ha funcionado. Y parece que a los jueces y a las autoridades judiciales no les interesa el problema. Sobre todo porque ellos no resultan culpables de nada, sino sólo AMLO. El Poder Judicial es deshonesto, corrupto e indiferente.

Guadalupe Cantarell /CDMX

Por más monstruos que produzca una sociedad deteriorada o enferma (tejido social dañado), no seríamos mejores si cometemos daños iguales. Propongo la cadena perpetua a sabiendas de que le cuesta al Estado mantener esos lastres. Si es maldad, necesitaría tratamiento siquiátrico, sin dejar de ser delito. Nada de que están enfermos.

Guadalupe Guevara/CDMX

Estoy en contra de la pena de muerte por cualquier motivo, los crímenes como el feminicidio, el infanticidio, la violación y los homicidios premeditados deben recibir castigos ejemplares, incluso cadena perpetua. Independientemente de la magnitud del castigo, éste sólo sirve a sus propósitos cuando el aparato de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) no permita la impunidad, pero tampoco adjudicar delitos falsos a nadie. Finalmente, considero que la palabra feminicidio no debe usarse a la ligera, ya que sólo debe llamarse así al homicidio de una mujer cuando éste es por el hecho de ser mujer y debería estar en la misma categoría que cualquier otro crimen de odio.

José Moreno /Cuernavaca

