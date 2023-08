José Álvaro Carrillo, quien es parte del FPR, acusó a la FGEO de no dar resultados, pues si bien se detuvo a uno de los autores materiales y a dos supuestos homicidas de Martínez, el caso se encuentra estancado y no se ha adelantado para dar con los autores intelectuales.

Estos dos presuntos responsables no tienen siquiera fecha definida para sus juicios. Uno de ellos ha esperado cuatro meses y el segundo dos, lo que, de acuerdo con los abogados de la Red, es prueba de la dilación que prevalece en el TSJE y de su falta de compromiso con la justicia, pues pareciera que se busca retrasar el caso lo más posible.

Oaxaca, Oax., No se ha hecho justicia a tres años de que fue asesinado Tomás Martínez, luchador social de la Sierra Sur y miembro de la dirigencia estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), aseguraron integrantes de la Red Estatal de Víctimas, quienes acusaron a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGEO) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de no hacer su trabajo y perpetuar los abusos.

No hay respuesta en materia de justicia; en la fiscalía no avanzan las investigaciones; en el tribunal ni siquiera han puesto fecha para poder enjuiciar a los otros dos detenidos. Entonces, ¿de qué cambio nos está hablando este gobierno? , cuestionó Carrillo, quien recordó que durante su campaña, el hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se comprometió a que se haría justicia a Tomás Martínez, pero no ha cumplido con su palabra.

Carrillo advirtió que de continuar está situación, el FPR y la Red Estatal de Víctimas –que aglutina a diversos organismos sociales– contemplan realizar movilizaciones en todo el territorio estatal, pues la justicia no sólo se está negando a Martínez, sino a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo de Oaxaca.