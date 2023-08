Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 25 de agosto de 2023, p. 6

El cosmos creativo de la quintaesencia de la belleza estadunidense, Taylor Swift, comenzó sus presentaciones en la Ciudad de México, provocando movimientos telúricos con epicentro en el Foro Sol, atestado por 58 mil swifties, como se les conoce a sus seguidores que llegaron a The Eras Tour.

Por todos los rincones del inmueble se respiraba un ambiente festivo, la alegría del público vistiendo las prendas emblemáticas de Swift como sombrero, pulseras, vestidos dorados, plateados, rosas, minifaldas luminosas y leotardos, a pesar del frío y la amenaza de lluvia.

Taylor apareció en leotardo y botas hasta la rodilla de color plata, se dirigió a su público y expresó: ustedes me hacen sentir poderosa .

La ovación alcanzó niveles que podrían haber causado un daño auditivo. Aparecieron las pulseras luminosas que se distribuyeron alpúblico en las entradas del inmueble y también las pantallas de los celulares para atesorar la primera vez de la rubia en la CDMX.

El universo musical de Swift comenzó a expandirse desde el country hasta el pop bien producido, y se dejó sentir con todo su poder en todos los rincones del recinto, con referencias a la literatura y la poesía inglesa, como la de Emily Dickinson, Scott Fitzgerald, Lewis Carroll y William Shakespeare, en temas como Miss America, Cruel Summer, The Man y Lover.

La rubia volvió a interpelar al público: era un sueño tocar en México. Ustedes son sorprendentes , lo que puso al respetable al borde de la locura.

Llegaron hasta de Centroamérica

Los fanáticos llegaron de diferentes puntos de la República como Chihuahua, Monterrey y Guadalajara, así como del El Salvador. No importa cuánto costó el boleto, lo compré en la reventa. Todo por ver a la reina .

Taylor Swift se paseó por todo el escenario e incluso hubo una pasarela de unos 50 metros coronada por un redondel, la intéprete se acercó a su público, lo que emocionó hasta la locura a los afortunados que estaban situados alrededor.

El concierto transcurrió y llegaron temas en los que Taylor explora el feminismo e interpretó The Man, Anti-Hero y The One.

Llegaron los cambios de vestuario y la cantante apareció envuelta en una capa estilo verso para interpretar Willow; después salió con un vestido mostaza y volvió a surcar la pasarela mientras en las pantallas se observaba la imagen de un bosque bajo la niebla.

La rubia, al darse cuenta de que todo el Foro Sol gritaba ¡Taylor, Taylor!, se posó sobre el piano. Realmente se veía hechizada por el público mexicano, quizá nunca la habían aclamado tanto ni tanfuerte.

También se dio tiempo para interpretar temas de su más reciente disco, Midnights; llegó Champagne Problems y afirmó: esta canción no había tenido oportunidad de interpretarla, siempre he tenido una gran conexión con el público y me gusta que coreen todos mis temas . Taylor no pudo más y se le salieron las lágrimas, dibujó un corazón en el aire y lo lanzó a los seguidores. Los amo mucho, muchas gracias, son increíbles , alcanzó a decir después de contemplar por algunos instantes al público rendido ante ella.

Un concierto de 44 canciones resultó insuficiente para los fanáticos, pues de los artista colosales la gente siempre quiere más.

La experiencia de The Eras Tour de Taylor Swift se repetirá tres veces más: hoy, sábado y domingo.