Ayer, la Federación Internacional del Futbol Asociación (FIFA) decidió abrir un expediente sancionador a Rubiales, cercado tanto por la clase política como por representantes del balompié español, quien está al borde de la destitución o dimisión no sólo por el beso a Jenni, jugadora del Pachuca y de la selección ibérica, sino también por otra serie de polémicas, como su manera de celebrar en el palco, sujetándose los genitales y gritando a mamarla .

Se señala que sanciona a todos aquellos que las vulneren, ya sea violando las reglas básicas de conducta digna , que incluyen casos como insultar a una persona física o jurídica de cualquier forma, especialmente utilizando gestos, señas o lenguaje ofensivo o utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo .

Al contundente comunicado de la FIFA se sumaron más críticas desde el Ejecutivo español, presidido por ,el socialista Pedro Sánchez, quien hasta ahora había sido uno de los principales apoyos de Rubiales en el cargo.

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, advirtió que la RFEF aplicará medidas y decisiones. Si no las toma la federación, lo hará el CSD .

Además, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, uno de los hombres más cercanos a Sánchez, advirtió que el gobierno actuará si no se confirman los acontecimientos que esperan en la asamblea extraordinaria, es decir, si no se confirma la destitución o dimisión.

Al cerco contra Rubiales también se han sumado destacadas personalidades del futbol español, entre ellos el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien admitió que le parece un tema muy delicado y que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado. No es un comportamiento de un presidente de una federación .

El mediocentro del Betis, Isco, aseguró que si el beso forzado a Hermoso no fue consentido, creo que es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenni .

A su vez, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que todos debemos ser conscientes con lo que hacemos y decimos. Tendrá que hacer lo que considere oportuno, y creo que es presentar su dimisión .

En términos parecidos opinó el entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez, quien señaló que “si Jennifer Hermoso se ha sentido agredida, es un hecho que no tendría que haber ocurrido. Está muy mal y puede tener consecuencias. Me pongo en su lugar y, que se hablen de otras cosas después de ganar un Mundial y no de la celebración… Todo mi respeto y toda mi admiración hacia ellas”.