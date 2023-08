Erendira Palma Hernández

Viernes 25 de agosto de 2023, p. 9

La Federación Mexicana de Futbol no quiere más fracasos. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo, presentó de manera oficial la nueva estructura de selecciones nacionales y el plan de trabajo para concretar los objetivos de alcanzar al menos los cuartos de final en el Mundial 2026, mientras para 2030 las aspiraciones son más altas con la expectativa de llegar a semifinales.

Se vale soñar , aseguró Sisniega. Si estamos en los primeros ocho en 2026, para 2030 debemos pensarhacia arriba. Si queremos lle-gar a grandes metas es fundamental que quienes van por esos objetivos lo crean factible. Ayuda tener un logro anterior para luego pensar en otro .

Desde hace años la FMF pretende ser parte de los mejores ocho del mundo, pero hasta ahora ha quedado lejos del objetivo. Incluso, el tropiezo en Qatar 2022 derivó en una renovación en el propio organismo.

Sisniega reconoció que para llegar en el mejor estado al Mundial 2026 hay metas a mediano plazo. Primero, alcanzar las semifinales de la Copa América 2024 y recuperar el liderazgo que se ha perdido en Concacaf, donde ha sido notorio un crecimiento de Estados Unidos y Canadá.

No somos los líderes en Concacaf y debemos recuperar esa posición en los años siguientes. Tenemos dos selecciones que han crecido mucho, como Estados Unidos; recuperar ese espacio es una de las metas importantes , sostuvo.

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, señaló que mirarán más una evolución general de la selección y no sólo resultados individuales por partidos. Reconoció que incluso si no se consigue la meta esperada en la Copa América no se pondría en juego la continuidad de Jaime Lozano.

Para alcanzar los objetivos generales aseguró que han buscado un proyecto innovador bajo el nombre de Modelo 365. Este esquema estará enfocado en cuatro ejes que serán la captación y desarrollo de talento, que se fortalecerá con visorías en Estados Unidos y torneos juveniles amateur; el desarrollo multidisciplinario, respaldado en la inteligencia deportiva, y la especialización de talento, para lo cual estará el Consejo de Expertos.