Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 25 de agosto de 2023, p. 29

La denuncia penal por el alto costo que tuvo la Estela de Luz –más de mil millones de pesos– se presentó a inicios del sexenio pasado y no durante la actual administración, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la pregunta, en la conferencia mañanera de ayer, sobre la detención de Domitilo Barragán Álvarez, gerente jurídico de III Servicios, empresa que dotó de materiales para la construcción de la columna en el sexenio de Felipe Calderón, y a quien se le señala de tener presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la edificación de esa torre–, el mandatario destacó que la querella es de diciembre de 2012.

“La criticaron mucho, la llamaron la suavicrema. Es que fue muy rechazada porque costó mucho. Mil millones. Entonces, ya ven la gente cómo es”.

Al referirse a la aprehensión de Barragán Álvarez, el jefe del Ejecutivo federal apuntó: “Y ahora detuvieron al que participó en la construcción, porque en el gobierno del presidente (Enrique) Peña, si no, me echan la culpa a mí, presentaron una denuncia contra la construcción de esto, o mejor dicho, del costo.