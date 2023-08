Magistrado Carlos Mena Adame

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 35

Más pensión a jubilada del ISSSTE

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), del cual formo parte, conoce entre otras controversias, de las pensiones de carácter civil con cargo al erario federal o al ISSSTE, por lo cual, las sentencias que dicta pueden llevar a que las personas jubiladas puedan obtener un pago más justo por los años de servicio.

La vejez no debe ser vista per se como sinónimo de vulnerabilidad, sin embargo, los juzgadores no debemos desatender las condiciones de necesidad que los justiciables de este sector pudieran tener para el ejercicio de sus derechos. En las resoluciones del TFJA se aplica el principio pro persona o interpretación más favorable a la persona, con la finalidad de tutelar de la mejor forma los derechos humanos de jubiladas y jubilados, acorde a lo dispuesto en los artículos 1 y 133 de la Constitución.

Tal fue el caso de una maestra jubilada a quien el ISSSTE le negó el incremento de su pensión; ella impugnó esa determinación y en sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal, se determinó que los incrementos anuales a que tenía derecho, no se efectuaron legalmente, por lo que conminó a ese Instituto a pagar a la pensionista los adeudos existentes a su favor, con las actualizaciones correspondientes.

En muchos casos, este Tribunal condena al ISSSTE al pago de mejores pensiones a las personas jubiladas, lo que coadyuva a mejorar sus condiciones de vida.