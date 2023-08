Este caso que no puede ser considerado como aislado, sino como parte de un problema sistémico que incluye la formación de cuadros delictivos infantiles y juveniles, de feminicidios en aumento, de migrantes desaparecidos y de un espectro criminal que se va ampliando a lugares insospechados.

No importan las cifras oficiales, suponiendo que sean reales: el cambio de referentes estadísticos para lograr que los números parezcan favorables no es una práctica novedosa. Para quienes viven en la intranquilidad de salir a la calle o de esperar la llegada de los hijos, no hay numerología suficiente. Para quienes tienen la desgracia de saber desaparecido a un ser querido, no hay número que importe; menos cuando se llega al punto en el que la mejor opción para encontrarlo es buscarlo personalmente. A veces con el necesario permiso de los propios criminales; a veces engrosando la estadística con la propia vida.