U

no. La ciudadanía no tuvo miedo de salir a votar a pesar del clima de violencia e inseguridad. La participación (82.26 por ciento) es la más alta en primera vuelta de las dos últimas décadas.

Dos. El correísmo sigue siendo la principal identidad política del país. Y, por supuesto, este fenómeno tiene su correlato electoral. Cada vez que se vota en Ecuador, cualquier fórmula avalada por Rafael Correa siempre sale victoriosa en la primera vuelta. En esta ocasión, obtuvo casi 34 por ciento; en 2021 casi 33 por ciento, y en 2017, 39 por ciento.

Tres. No hay que extrapolar con tanto maniqueísmo el resultado de una elección seccional a una elección presidencial. Hace pocos meses el correísmo ganó en las provincias más pobladas del país (Pichincha, Guayas, Manabí, etcétera) y en las principales capitales (Quito, Guayaquil, etcétera), pero hay que recordar que en esta instancia no existe la segunda vuelta. Y, por tanto, le fue suficiente alcanzar 27 por ciento de voto válido a escala nacional para este enorme éxito electoral.

Cuatro. Hay que tomarse en serio la idea de democracia Spotify en países donde estamos ante un Estado fallido y con alto grado de inestabilidad y fragmentación política. O sea: Ecuador. O Perú. En estos casos, un alto porcentaje del electorado no politizado cambia de candidato como de canción. Y seguramente esto explica que el segundo candidato más votado podría haber sido cualquiera. Este domingo le tocó a Daniel Noboa (el hijo del multimillonario Noboa). Si la elección hubiese sido el pasado domingo, tal vez habría sido Topic. Y si fuese la próxima semana, quizás, resultaría Zurita. Dicho de otro modo: no hay un candidato alternativo al correísmo con voto propio. Y lo mismo pasó en 2021: en esa ocasión fueron Yaku y Hervas, que sumaron 35 por ciento; esta vez, la suma de ambos no llega a 5 por ciento.

Cinco. La campaña electoral explica parte del resultado, pero no su totalidad. En esta época de atajos y alta velocidad, se exagera el poder de la coyuntura y, en consecuencia, se eclipsan los surcos profundos. El TikTok jamás le ganará la batalla a la cotidianidad.