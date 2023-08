E

s pueblo. Es protesta. También es fiesta. Miércoles 23 por la mañana, gente de todo el estado de Chihuahua se reúne en torno al monumento a Pancho Villa, para más simbolismo. Vienen a demandar a la gobernadora María Eugenia Campos que entregue los libros de texto gratuitos para los niños y estudiantes de las escuelas públicas.

Los largos traslados en autobuses, en camionetas de todos los rumbos de Chihuahua no merman los ánimos. Llegan gritando que vienen de la tórrida y aislada Ojinaga. De lo profundo de la barranca de Uruachi, en la sierra. De los llanos todavía sedientos del oeste: Cuauhtémoc, Guerrero, Bachíniva. De la región de Delicias que no sólo defiende el agua, sino también el derecho a la educación. De las colonias populares de Chihuahua, aquellas que se formaron por las primeras tomas de tierras en los años 60 y 70. Por supuesto, el mayor contingente, el madrugador que se sopló cuatro horas de carretera, es el de Juárez, animosos, orgullosos de su identidad fronteriza.

Una marcha plebeya, dirían algunos analistas, ni fifís ni clasemedieros. Señoras requemadas de las colonias populares; muchachas de blusas ombligueras y chavos de gorra de beisbol; madres y padres de familia; maestros jubilados, con tantas canas como ganas de salir a la calle; abuelos de vestir sencillo y paso lento, pero decidido. No menos de 4 mil personas.

Habrase visto: el contingente plebeyo demandando a la élite gobernante que le entregue los libros que le han secuestrado a sus niños. El mundo al revés: contra todo este pueblo, un ministro de la Corte otorga la suspensión provisional a la gobernadora. Los derechos individuales contra los colectivos. El bien común que tanto predican sometido al capricho individual.

La marcha es ordenada pero festiva, bien organizada; hay animadores con altavoces cada tanto y tanto. Se gritan las consignas de siempre, adaptadas a la ocasión: ¡No somos uno ni somos 10, gobernadora, cuéntanos bien! Pero el entusiasmo desborda la creatividad de los conductores, desde las filas brotan nuevas consignas: ¡Libros sí, caprichos, no! , ¡Queremos los textos, no los pretextos! , ¡Sí a la educación, no a la corrupción! Chavos no se dan abasto para dibujar frases en los miles de cartulinas fosforescentes: Maru, no pisotees el derecho a la educación , Devuelvan los libros que nos secuestraron , No queremos libros usados para nuestros niños , Desprecian a la educación pública porque sus hijos van a escuelas privadas .