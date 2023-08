Guadalajara, Jal., En un desplegado, 57 alcaldes, 16 diputados locales, 12 federales y dos senadores, todos jaliscienses e integrantes de MC, apoyaron ayer el anuncio de su correligionario, el gobernador Enrique Alfaro, quien el martes dijo no tener interés en seguir participando en el instituto político, porque la dirigencia nacional está cometiendo errores muy graves de cara a las elecciones de 2024, por tanto no seré parte de esas decisiones .

El desplegado añade que en los 11 años recientes nuestro movimiento ha sido la primera fuerza política de Jalisco si bien en 2012, cuando Alfaro se postuló para gobernador, perdió la elección ante el priísta Aristóteles Sandoval, aunque en 2015 ganó la alcaldía de Guadalajara y en 2018 triunfó en las votaciones para mandatario estatal.