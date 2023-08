Néstor Jiménez, Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 14

Con la cuenta regresiva para la segunda encuesta en el Frente Amplio por México, el PAN movilizó a su estructura para apoyar a Xóchitl Gálvez. Los 328 alcaldes y los diputados locales de ese partido expresaron ayer su respaldo a la senadora, al igual que lo han hecho los gobernadores del blanquiazul.

Por su parte, la diputada panista María Elena Pérez Jaén presentó 49 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 16 penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y de sus antecesores en el cargo, María Luisa Albores y Javier May Rodríguez, por presuntas irregularidades de 2 mil 700 millones de pesos en el programa Sembrando Vida.

Rumbo a la encuesta que comenzará este domingo, la coordinadora nacional de alcaldes de Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez aseveró que para cambiar el rumbo de México la opción es Xóchitl Gálvez . Más tarde, Enrique Vargas, coordinador nacional de los diputados locales del PAN, apuntó que van unidos y en suma con Gálvez .

Los respaldos surgen luego de que la dirigencia del PRI reunió la semana pasada a sus dirigentes estatales y de sectores para impulsar a la senadora Beatriz Paredes en el proceso que definirá la candidatura presidencial de la oposición.