▲ El ex secretario de Gobernación criticó a las mandatarias de Chihuahua y Aguascalientes. Foto La Jornada

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 13

Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que la embestida conservadora contra los libros de texto gratuitos y la educación pública se va a topar con pared , porque el presidente Andrés Manuel López Obrador afronta este embate reaccionario junto al pueblo, con su cariño y reconocimiento, y ello bastará para ganar esta nueva batalla.

No nos van a detener. Va a haber libros de texto gratuitos para todos los niños y las niñas de México. Vamos a volver a derrotar a los conservadores, a los que no quieren al pueblo y que pregonan que hay que quemar los libros de texto gratuitos , aseguró el ex secretario de Gobernación ante más de 3 mil personas que asistieron a una asamblea informativa que encabezó en Tepic, Nayarit.