Al interrogarlo sobre el tema, el secretario administrativo de la UNAM, Luis Agustín Álvarez-Icaza también confirmó que va a formar parte del proceso de sucesión. Sí, estoy interesado en participar y presentaré los documentos que solicita la convocatoria. Todavía no tengo pensada la fecha, estoy haciéndole los últimos toques al plan de trabajo, y en función de eso, lo presentaré. Quizá sea en algún momento de la próxima semana, pero no sé exactamente cuándo , dijo.

En el mismo sentido, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, indicó: sí voy a participar. Antes del 4 presentaré mis documentos, pero todavía estamos haciendo un montón de cosas de trabajo .