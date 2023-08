Agregó que a menos de una semana para el regreso a clases del ciclo 2023-2024, sólo sabemos que podemos contar con el libro de texto en versión digital . A la fecha, manifestó, no hay una prohibición para usarlo. Hasta que la autoridad no aclare y sustente qué sí y qué no se puede llevar a las aulas, vamos a promover la revisión de los libros de texto en versión digital. Serán las escuelas en Guanajuato, en uso de su autonomía, las que decidirán las formas de trabajo ante la situación emergente de que no contamos con los libros impresos .

Por su parte, Noel García, profesor con 36 años de servicio, consideró que mantener cientos de miles de libros de texto embodegados es un agravio sin precedente a la niñez de Chihuahua, que proviene de una gobernadora (María Eugenia Campos) que se quiso hacer pasar como defensora de la equidad de género y de la diversidad .