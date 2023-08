“El tema en los libros de texto es parte de la nueva conceptualización, de entender que lo que está en el centro de las violencias son las desigualdades de género, de pensar que no somos iguales, cuando lo somos, y está puesto en la manera en que los maestros van a abordarlo en las aulas.

La forma en que vamos a educar en la Nueva Escuela Mexicana es a partir de la experiencia, de las prácticas, de la reflexión crítica, y eso es lo que va a hacer ver estas diferencias, de las que durante mucho tiempo no se hablaba, no se veían y no se reconocían en el sistema educativo.