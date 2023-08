¿D

ebería declinar la panista Xóchitl Gálvez a favor de la priísta Beatriz Paredes? En las negociaciones de los dirigentes del Frente Amplio, previas a la votación definitoria del domingo 3 de septiembre, va ganando fuerza la idea de la declinación de Xóchitl. Se discuten dos razones. Si Xóchitl resulta elegida se confirmará que todo el procedimiento fue una farsa, pues desde el lunes 3 de julio el presidente López Obrador anunció en la mañanera que un grupo de machuchones convocados por el gerente del Frente, Claudio X. González, habían tomado la decisión de hacerla candidata a la Presidencia de la República. Entonces lo que siguió habría sido un montaje, un engaño, un melodrama político del que ya estaba escrito el final. El otro motivo que justificaría la declinación de Xóchitl es que Beatriz no tiene problemas –hasta donde se sabe– con la justicia. En cambio, la del huipil panista enfrenta tres denuncias penales, dos ante la Fiscalía General de la República y la otra ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Tienen que ver con lavado de dinero y probable evasión de impuestos en relación con los contratos de sus empresas. Aunque Xóchitl está protegida por el fuero por su calidad de senadora, no hay impedimento jurídico para privarla de sus derechos políticos y sacarla de la carrera presidencial. En uno de los expedientes está relacionada su hija y no le alcanza el fuero de la mamá. Su campaña correría en dos pistas: la política y la judicial. En términos prácticos, dicen en el interior del Frente, sería mejor que Beatriz fuera la candidata y Xóchitl su coordinadora y vocera.

Turismo

Entre enero y junio los ingresos por visitantes internacionales a México sumaron 15 mil 577 millones de dólares. Fue un incremento de 12.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2022. Visitaron al país 20 millones 98 mil extranjeros. Es una de las principales fuentes de divisas. Esta semana el secretario de Turismo, Miguel Torruco, estuvo en San Francisco, California, promoviendo los lugares de atracción de nuestro país. Se reunió con funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas privadas, como la tarjeta Visa. Se espera que este año el turismo rompa todos los récords. Acompañó a Torruco, el subsecretario Humberto Hernández Haddad.