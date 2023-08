El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, recorrió las zonas afectadas y también se movilizó su par de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández, decidiendo la creación de un Comando Operativo Unificado para resolver esta situación, al establecer que esto no había sido un estallido popular, sino una acción premeditada.

Buenos Aires. La aparición organizada de algunos saqueos en supermercados y tiendas de ropa para tratar de llegar a la situación creada en 2001, antecedida por una cantidad de rumores y utilizando las redes sociales, por las cuales se difundieron fotografías de acciones realizadas en otros tiempos como si fueran actuales, despertó al país de la fragilidad política que sucedió a las sorprendentes elecciones primarias del pasado 13 de agosto, pero no logró confundir a los movimientos sociales y en varios lugares los mismos vecinos impidieron atacar los comercios.

También se refirió a los sucedido en José C Paz, municipio bonaerense donde empezaron a aparecer imágenes de que se estaban cometiendo robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con intervención de algunas figuras políticas de otros espacios diciendo esto mismo. Y era mentira; eso nunca ocurrió en José C Paz , aseveró.

Kicillof advirtió que se va a investigar, pero que se había comunicado con dirigentes de varios movimientos sociales que nos dijeron que los vecinos no participaron masivamente en nada de esto, por el contrario, hubo muchas escenas en las que se evitó que actuaran los grupos más violentos .

En su primera aparición después de las elecciones primarias, el presidente Alberto Fernández anunció que este viernes se darán a conocer medidas que beneficiarán a la población más necesitada y a los sectores vulnerables, además de admitir que el gobierno escuchó lo que las urnas han dicho , e hizo referencia a los intentos de robos de las últimas horas.

Todo fue organizado , sostuvo. También pidió cuidar la convivencia democrática, la tranquilidad y la paz social , durante un acto en la provincia de Neuquén.

En un clima tenso, el presidente subrayó: tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay reclamos. He puesto todo mi esfuerzo en resolver los problemas; en muchos he podido y en otros no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota , analizó, recordando que bajo su presidencia se vivió un tiempo muy ingrato .

Ratificó la denuncia que ayer realizaron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la vocera de la presidencia Gabriela Cerruti sobre el hecho de que los asaltos ocurridos en distintos puntos fueron organizados a través de grupos de Whatsapp, utilizando imágenes falsas.

Grupos ligados al partido de Milei