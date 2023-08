Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 28

Debido a la sequía que abarca a prácticamente todo el territorio del estado de Chihuahua, cayó drásticamente la siembra de maíz y frijol, ya que sólo se cultivó 5 por ciento de la superficie agrícola de temporal, y ni siquiera se sembró avena, que es la última opción cuando no hay agua, explicó Víctor Quintana, analista del sector agropecuario.

Dijo que se habrán sembrado 3 mil hectáreas de frijol y una superficie similar de maíz. Agosto es el mes más llovedor, y no hay cultivos de temporal, sólo en la sierra, donde hay más humedad. A veces se llega a sembrar avena con lluvias tardías, ahora ni siquiera , indicó.

La escasez de lluvias ocasionó que no se establecieran las siembras en unas 500 mil hectáreas cultivables, aunque en este ciclo han llegado a ser 700 mil hectáreas. Actualmente sólo 0.9 por ciento del territorio chihuahuense está libre de sequía, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

Quintana detalló que en la agricultura de riego, el maíz sembrado de esta forma no espiga bien, y cuando lo hace no embarnece, no da fruto o da muy pocas mazorcas con pocos granos, porque le falta el agua de arriba .

Menos nueces y de menor calidad