–No, no especulen.

Aunque en todos los municipios de Puebla hay mantas y anuncios espectaculares con su imagen, en rueda de prensa Mier insistió: No son 600, pero más allá de eso yo sé de parte de quién es y por qué es la pregunta que, al respecto, se introdujo en la conferencia matutina del martes en Palacio Nacional.

En 2015 fui el único que no pidió nada y me fui. En 2018 no quise participar para ningún cargo de elección popular en mi estado, cuando tenía todo por haber sido fundador, pero mi anhelo era que el movimiento ganara la Presidencia de la República y la mayoría en las dos cámaras, y se logró , expuso.

Pero ahora que, argumentó, sus propios compañeros le han pedido que encabece la coordinación estatal de Morena, se inscribirá cuando se emita la convocatoria respectiva.

–¿Quiere ser gobernador?

–Sí, quiero ser gobernador de Puebla, pero en el momento que la gente decida, con la encuesta. Tengo mis datos, como diría el clásico, y vamos muy bien.

–¿Sí da el ancho?

–Y lo rebaso. Dicen en mi pueblo que, cuando están todas las calabazas en la carreta, nada más hay que esperar que se acomoden en el camino.