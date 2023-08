Luego de cientos de conciertos y fácilmente un millón de millas recorridas, el integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, acelera más fuerte que nunca en su reciente LP en solitario.

Cooper ha creado himnos atemporales como School’s Out, No Mr. Nice Guy y Poison.

Ofrecerá una muestra en vivo de la nueva producción y un breve repaso de sus temas clásicos como School’s Out, Poison, I’m Eighteen o Rock ‘n’ Roll, entre los 13 temas que complementan el disco, disponible en todas la plataformas digitales a partir de mañana.

Alice Cooper lanza su esperado álbum, Road, y vuelve a México para engalanar la primera edición del Life After Death Horror Fest, festival de metal y parque temático de terror que se realizará en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México y estará encabezado por el músico de 75 años, considerado amo del shock-rock

▲ Portada del reciente álbum del músico, quien se presentará en el Parque Bicentenario

Contenido

El tema que abre el disco es I’m Alice, que establece el tono del álbum con ritmo de tambor mientras las guitarras aúllan en la distancia. “Sé que estás buscando pasar un buen rato. Déjame presentarte a un amigo mío, soy Alice, soy el maestro de la locura; el sultán de la sorpresa… así que no tengas miedo, sólo mírame a los ojos”, dice el músico.

Mientras, el segundo sencillo que dio a conocer es White Line Frankenstein, que se construye sobre un riff con un estribillo memorable They call me White Line Frankenstein, que desemboca en el característico solo de guitarra de Tom Morello, lo bastante ardiente como para quemar.

Agregó: “White Line Frankenstein es un monstruo que hemos creado. Es un camionero que lleva mucho tiempo fuera, es el rey de la carretera. No vive en una casa, sino en su camión. En la canción, este tipo duro y surrealista lleva toda la vida conduciendo sobre líneas blancas. Es monstruosa y definitivamente una canción de escenario”.

Welcome to the show es el tercer sencillo que se revela junto con el disco, el cual está editado con el sello earMusic; tendrá su versión física y se puede encontrar disponible en la página del músico, con una amplia variedad de formatos y colores de vinilo limitados.

Road está complementando con el DVD/Blu-Ray extra que incluye el concierto completo de Alice Cooper en el Hellfest 2022, así como un extra de varios clásicos y piezas raramente tocadas.

Los próximos primero, 2 y 3 de diciembre Alice Cooper encabezará el Life After Death Horror Fest, que se realizará en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.