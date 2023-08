De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 6

Paul McCartney hará vibrar el Foro Sol con su gira Got Back el 14 de noviembre.

El ex beatle se emocionó y mandó un mensaje al enterarse de que tocará nuevamente en México: Me hace mucha ilusión decir que voy a este país a dar algunos conciertos en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de él. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos... vamos a roquear... a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta!

Es la primera fecha en México en seis años, cuando se presentó en el estadio Azteca. El 14 de noviembre los fanáticos podrán vivir una experiencia inolvidable junto al músico y su banda en vivo, que prometen ofrecer un espectáculo único.