Yuliet también llamó la atención por la manera en que se ganaba la vida en Cuba, pero para Marcovich ése no es el tema central. No es una película que habla de la prostitución infantil, aunque una parte de la cinta sí, que es un fenómeno que todos conocemos en Cuba. Estas jovencitas están en busca de comprarse, ahora un teléfono, antes unos pantalones, ropa, maquillaje, y eso no pasa sólo en Cuba, pasa aquí, en Brasil, en Argentina, Centroamérica. Va de la mano de la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidades , sostuvo.

Demonios de lo mexicano

Con el tiempo el realizador ha seguido participando en diversos proyectos; el más reciente es una serie de documentales titulados Morenitas, en los que explora los temas que representan a los principales demonios de lo mexicano: el racismo, el clasismo, el machismo, el malinchismo, la discriminación, la explotación laboral, la xenofobia, la homofobia, la violencia de género. No es algo que yo opine, es algo que se ve, que se vive en la calle. Es algo que como observador, como director humanista consciente, veo y filmo y conozco , sostuvo.

“Poner Morenitas en pantalla es lo que yo puedo aportar, mi granito de arena, pero de manera entretenida, divertida, inteligente. Los invitados especiales son Damián Alcázar, Kalimba, Laureano Brizuela, Aldo Acuña de La Maldita (Vecindad), Juan Carlos Colombo y gente desconocida. Hay de todo, es un kaleidoscopio, un arcoiris de opiniones a favor o extremas”, detalló el documentalista.

Han pasado 47 años desde que Marcovich llegó a México desde Argentina con 13 años, de modo que la experiencia y visión del cineasta se ha visto influida por esa perspectiva. Muy en el fondo del fondo, puedo desligarme un poquito porque no viví esos primeros 13 años acá, absorbiendo esa cultura mexicana popular, casera , explicó.

Sin embargo, considera que el distanciamiento ha nutrido obras como Morenitas y ¿Quién diablos es Juliette? Al no haber nacido con esa cultura, no importa que yo haya ido a Cuba a estas alturas más de 50 veces, nunca voy a pensar como cubano realmente. Los entiendo, me divierto, todo, pero no tengo la programación cerebral , agregó.

De momento, Marcovich ha publicado dos números de Morenitas, trabaja en una tercera parte y tiene planes para producir una cuarta. Me parece, no importante, porque eso es pedante, que habla de cosas que nos importan, de asuntos de la vida diaria que sufrimos todos, que gozamos todos: la comida, la música y las guapas mexicanas , precisó.

¿Quién diablos es Juliette? y Morenitas 1 y 2 serán presentadas hoy por Carlos Marcovich en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las películas podrán verse desde hoy y hasta el domingo en las salas José Revueltas y Julio Bracho. Respecto de la ópera prima del cineasta, la versión que se proyectará será la copia original de 35 milímetros que él entregó a la Filmoteca universitaria para su resguardo.