De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 22

Un día después de que el gobierno federal exhibiera el caso de una empresa que abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obligue al pago de impuestos, Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de Elektra y Tv Azteca, se dio por aludido y sostuvo que son falsas las acusaciones sobre adeudos fiscales de sus empresas.

“Atacar a los jueces con calumnias e intentar engañar a la gente diciendo que trabajan para intereses particulares, no creo que sea una buena idea, acuérdense que para tener lengua larga hay que tener cola corta, pero allá ustedes. Siempre acuérdense que la ley es la ley… y a los mexicanos no les gusta que no la respeten”, publicó en X el tercer hombre más rico de México. Acompañó ese mensaje con un cartón de El Fisgón, publicado en este diario, el cual alude a los señalamientos hechos por autoridades federales.