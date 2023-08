Azcárraga se refiere al rendimiento que han tenido en los torneos recientes. En la Leagues Cup, en la que se esperaba una contundente victoria sobre los equipos de la MLS, las Águilas cayeron en los octavos de final. Aunado a esto, el club no se ha coronado desde 2018 en la Liga Mx, donde presume ser el más ganador, con 13 cetros.

América es el más grande, pero la grandeza la hace también la grandeza de los rivales a los que enfrentamos, tanto hombres como mujeres, nacionales como internacionales. Hemos conseguido muchos éxitos, pero también una que otra derrota que no nos tiene tan contentos , dijo al presentar una iniciativa de beneficencia.

La ausencia de títulos en la Liga Mx y el descalabro en la Leagues Cup no tienen tranquilo al dueño del América, Emilio Azcárraga. En un breve pero contundente mensaje, el empresario reconoció que no está conforme con los resultados del plantel varonil; un sentimiento contrastante ante los logros del conjunto femenil.

No obstante, Azcárraga reconoció el esfuerzo individual del delantero Henry Martín, quien se recuperó de una lesión y dejó de lado sus vacaciones después de su participación con la selección para asumir los compromisos del equipo en la Leagues Cup. Eso se valora y te queremos ver de titular, aunque llegues un poco tarde, queremos verte como campeón de goleo otra vez , apuntó.

Si el equipo varonil ha sufrido, la historia reciente del club femenil es diferente, pues consiguió en el torneo pasado su segundo título y por ahora es líder. Ante estos resultados, Azcárraga reconoció que ahora entiende que lo importante en esta categoría no es apostar, sino invertir.