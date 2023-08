▲ A diferencia de los hombres, hay jugadoras como Charlyn Corral que hablan bien inglés y son profesionistas, expresó Armando Magaña, directivo de la Liga Mayor Femenil. Foto @Charlyn Corral

Los clubes aún no producen jugadoras, las categorías sub-18 apenas tienen equipos pequeños de 19 integrantes, de las cuales sólo tres llegarán al profesionalismo. Aún no entienden que los formadores no deben ser sólo ex futbolistas. Ya se ha extinguido una generación de entrenadores egresados de la Escuela Superior de Educación Física con un conocimiento más amplio , agregó.

Los problemas a futuro del balompié femenil no sólo se asemejan al varonil en temas futbolísticos, sino también en lo académico, consideró Magaña. El estratega recordó que desde hace años, con su equipo de formación Andrea’s Soccer, han apoyado a varias jugadoras amateurs para conseguir becas en universidades.

No obstante, ahora varias integrantes de la Liga Mx Femenil han dejado de lado los estadios académicos para dar prioridad al futbol, pese a los bajos salarios, que no les aseguran un retiro económico digno.

“Varias de las jugadoras han tenido becas en escuelas particulares destacadas, hablan bien inglés, tienen muy buen vocabulario, son profesionistas, como Charlyn Corral. Muy diferente a los hombres.