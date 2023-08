Además, una juez de Majadahonda investiga un viaje de Rubiales a Nueva York con tres colaboradores más de la RFEF para promocionar la Supercopa de España que estaba organizando en Arabia Saudita. Se sospecha que el dinero público que empleó fue en realidad para un viaje de placer junto con una mexicana, Roberta Lobeira, pintora y autora de la mayor parte de la obra gráfica de la popular serie La Casa de las Flores, quien reside la mayor parte del tiempo en Madrid y mantuvo una relación sentimental con Rubiales.

También una ex colaboradora en la RFEF, fundadora del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, lanzó duras acusaciones contra Rubiales por sus gestos denigrantes y machistas contra ella cuando sostenían reuniones profesionales. He sufrido humillaciones, golpes (puñetazos encima de la mesa), palabras que no puedo repetir por el horario en que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo. Así que no me sorprende en absoluto lo que está pasando, lo conozco desde hace muchos años y lo he sufrido .

Además, denunció que “delante de todos él, con la sorna que tiene de reírse, me decía ‘venga, a ver, tú has venido a ponerte las rodilleras’. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar. Me dijo: ‘¿De qué color traes hoy la ropa interior?’ Te sientes tan... siendo mujer en el mundo de futbol, donde somos pocas. Es difícil enfrentarte. Cuando lo demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo. Demandé para una rescisión de contrato. Me dijo que si me iba no me daba ni el paro (protección pública para personas desempleadas)”.

Asimismo, la Asociación de Mujeres Juezas de España pidió en un comunicado a RFEF que aplique su protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual y cese inmediatamente a Rubiales.

Esta asociación argumenta que “el acto llevado a cabo por Luis Rubiales es claramente un comportamiento machista sobre el cuerpo de una mujer, llevado a cabo sin su consentimiento y en un contexto de relaciones desiguales de poder que afectan la capacidad de reacción de la mujer .