Jueves 24 de agosto de 2023, p. 2

La memoria está triunfando en su lucha contra el olvido en Chile, afirma la ex presa política Wally Kunstmann en vísperas de cumplirse el cincuentenario del golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, el próximo 11 de septiembre.

Me da mucha satisfacción que en mi país ahora casi todos los estudiantes de carreras humanistas centran sus tesis en las violaciones contra los derechos humanos o al tema del Estadio Nacional, el primer y mayor campo de concentración en la dictadura, además de que hay infinidad de organizaciones de defensa de derechos humanos y es un tema presente en casi todos los estamentos del Estado , explica la activista política.

A lo mejor no es todo lo que quisiéramos, pero debemos ser justos y reconocer que sí ha habido un cambio. Muchos escritores dedican sus trabajos a ese tema. Ahora hay sitios de memoria en todo Chile, que están a cargo de las organizaciones de ex presos políticos, aunque son propiedad del Estado.

Wally Kunstmann se encuentra en México para presentar el libro Cien voces rompen el silencio: Testimonios de ex presas y ex presos políticos de la dictadura militar en Chile (1973-1990), del cual es la recopiladora, y participar en una serie de mesas en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). El libro fue editado en 2008 en su país y ahora en el nuestro por la UACM y el Fondo de Cultura Económica.

A partir del golpe encabezado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, Kunstmann se incorporó a trabajar políticamente en la clandestinidad hasta que a finales de 1975 fue apresada y un año después, gracias a gestiones familiares, salió exiliada a Venezuela, donde residió 19 años, sin nunca desligarse de lo que ocurría en su país y denunciarlo internacionalmente.

Antes había militado en el Partido Comunista chileno y defendió al gobierno de Allende desde instancias organizadas del pueblo, como las Juntas de Abastecimiento y Precios, que enfrentaban el desabastecimiento, el mercado negro y la especulación de precios.

A su regreso a Chile, buscó la manera de sumarse a los esfuerzos para denunciar el infierno de la dictadura y emprendió una férrea lucha contra el olvido. Así promovió las agrupaciones de ex prisioneros políticos, convirtiéndose en la primera presidenta del Regional Metropolitano de ex presas y ex presos políticos, además de promover la Red de Sitios de Memoria y la declaratoria del Estadio Nacional como monumento histórico, de cuya comisión ha sido la primera presidenta.