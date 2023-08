Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 24 de agosto de 2023, p. 32

Organizaciones feministas y en defensa de los derechos humanos de niños se manifestaron ayer por la mañana en la sede del Congreso de la Ciudad de México para solicitar a los diputados que no ratifiquen a Horacio Cavazos López como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que no se ha resuelto la denuncia penal interpuesta por su ex esposa, quien lo acusa de haber abusado sexualmente de sus hijas.

A partir de un amparo que Cavazos interpuso contra la decisión de la primera Legislatura de no ratificarlo en su plaza, un juez solicitó al Poder Legislativo local reponer el proceso por considerar que los diputados prejuzgaron al acusado sin que hubiera una resolución en el caso de violación.

El togado ordenó a los diputados tomar en cuenta la trayectoria de Cavazos y evaluar su desempeño con el fin de que se emita un nuevo dictamen, lo que deberá realizar la Comisión de Procuración y Administración de Justicia a cargo del diputado Octavio Rivero Villaseñor (Morena).

Al respecto, Jorge Gaviño, quien habló con los manifestantes, adelantó que él votará en contra de la ratificación, pues consideró que las sentencias emitidas por Cavazos no fueron dictadas con perspectiva de género.