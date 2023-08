U

n título sobrecogedor aparecido en La Jornada mostraba con toda crudeza lo que sucede en el mundo. Se señala que al menos este año alcanzarán a pasar por las fronteras de Panamá y Colombia y atravesando por la peligrosa selva del Darién 400 mil migrantes que esperan llegar a Estados Unidos. Sobre todo se evidencia el terrible dolor y tragedias humanas de hombres y mujeres, de todas las edades que, como se señala en el reportaje, “enfrentan múltiples peligros en pos del sueño americano”. En otro reportaje se muestra a las afueras del Hotel Roosevelt en Nueva York personas indocumentadas que tienen que dormir en la calle porque los albergues están rebasados. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, señala que hay 50 mil migrantes en albergues pero habían llegado más de 93 mil en la primavera. Y si bien la urbe es una ciudad santuario y alberga a quien lo solicita, se ha visto rebasada porque, además, algunos estados fronterizos están enviando a sus migrantes como manifestación contra el gobierno del presidente Biden. Vale la pena señalar que las nacionalidades de esos migrantes, la mayoría son venezolanos, le siguen en importancia numérica ecuatorianos y haitianos, así como mil 500 chinos y mil cameruneses.

En México siguen llegando los migrantes, y llama la atención que se encontraron en Sonora 150 procedentes de África, Asia y Sudamérica, algunos retenidos en una casa de seguridad y otros estaban cerca de la central camionera en Sonoyta. Se identificaron 41 de Egipto, 34 de Ecuador, 28 de Mauritania, cuatro de Senegal y uno de Angola.