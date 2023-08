N

o en los libros de texto gratuitos para los estudiantes, pero sí en Un libro sin recetas, para maestros, está incluido un poema de Martin Niemöller. Él fue pastor luterano, opositor al régimen nazi, junto con un puñado de brillantes teólogos.

El poema Primero vinieron , un llamado de alerta contra todo totalitarismo, fue incluido en los materiales de apoyo para los docentes, a decir de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, para dar un contexto y generar pensamiento reflexivo. Quién sabe si quienes prepararon los materiales eligieron el poema o influyó en ellos que es una pieza literaria que ha citado el Presidente de la República. Lo hizo el 3 de octubre de 2020, cuando refutó a uno de sus más denodados críticos, Francisco Martín Moreno, quien, iracundo, en un programa radiofónico, sentenció: Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino . Después presentó disculpas, por la metáfora literaria impropia de las redes , pero el llamado incendiario quedó en el ciberespacio.

Andrés Manuel López Obrador, a los tres días del comentario flamígero de Martín Moreno, recordó que la animadversión del autor contra él tenía larga data. Luego ejemplificó las posiciones del escritor adversas al proyecto que el Presidente llama Cuarta Transformación. Finalmente, advirtió sobre la indiferencia y callar cuando el poder atenta contra otros que son distintos a nosotros, y citó el poema de Niemöller: Cuando los nazis buscaron a los comunistas me callé porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas me callé porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí ya no había nadie que pudiera protestar .