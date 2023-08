Las posturas adelantadas por los tres proponentes de ideas son por demás trilladas y, en mucho, completamente falseadas; en nada se distinguen de aquellas del viejo modelo concentrador e injusto. Es decir, regresan, hasta con chistoretes de fingida alegría y gracia, a ese pasado privatizador que ya desapareció del horizonte nacional. Pero sus improvisaciones no registran paso alguno del tiempo. Menos aún de las transformaciones en proceso que han incidido sobre la conciencia ciudadana. En un muy corto tiempo –tan sólo cuatro años– se ha dado un cambio profundo en esa realidad. Las empresas, ahora vistas como del Estado, se enfilan, con sólidos trancos, a convertirse en pivotes de la soberanía energética de México. Les falta un buen tramo que recorrer a ambos organismos. Pero los que han dado son de una solidez envidiable. No habrá ruta en reversa, muy a pesar de las numerosas trabas que se les arrojan desde la oposición, el aparato legal y los intereses externos.

Eso hace ahora la oposición y parlotean sus abanderados. Alegan que ven el futuro, que son modernos, que arreglarán lo descompuesto. No se dan cuenta de que sus partidos fueron y son, precisa y exactamente, parte de la estructura que todo lo contaminó. De los grotescos dispendios en que incurrieron junto con su entreguismo epidérmico, congénito y hasta visceral. Es preciso que se rexamine lo que están queriendo configurar como motivos de campaña. No se puede dejar pasar semejante distorsión y cinismo. En verdad, no tienen otra propuesta en mente. Recalan en lo que aprendieron y de lo que, muchos de ellos, vivieron. Lo que el señor Gurría les acercará con su plan, no será diferente de lo que está contenido en la reforma de 2014 que tantas fanfarrias les acarreó.

Es por ello que los dirigentes de Morena emprendieron la tarea de perfeccionar sus visiones con la mirada puesta en lo que hará su próximo gobierno. Se quiere rexaminar lo hecho y comprometerse en su continuidad para consolidar lo que llaman soberanía energética. En el entendido de que, sin rellenar esta premisa, la autodeterminación decisoria de la nación quedaría en entredicho.