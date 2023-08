L

a fiebre de la película de Barbie planteó una discusión sobre la igualdad. Parece utópica una Suprema Corte configurada únicamente de mujeres, un país presidido por una presidenta, mujeres con premios Nobel, las ciencias estudiadas por científicas. Pero si miramos con cautela, este escenario fue real, con la salvedad de que todas estas disciplinas fueron ejercidas exclusivamente por hombres. Y si bien hemos visto a las mujeres integrarse a estas áreas, el progreso ha sido lento y paulatino. Recordemos la escena donde los Kens preguntan si pueden integrarse a la Suprema Corte, a lo que le responde la presidenta que pueden empezar con cargos más bajos, como las mujeres en la vida real. Así ha sido el mundo para nosotras y quiero usar este espacio no únicamente para reflexionar sobre la igualdad, sino para apostar por ella.

¿Qué debemos entender por igualdad? y ¿cómo la perspectiva de género nos puede ayudar a alcanzarla? En lo referente a la igualdad, es necesario recordar que es un derecho ligado siempre con la no discriminación; no es suficiente percibir su alcance desde la visión tradicional, pues en cuanto a la obtención de sus resultados debemos transitar hacia la idea de lograr una igualdad sustantiva. El Comité Cedaw en su recomendación general 25 sobre medidas temporales para acelerar la igualdad de hecho, define la igualdad sustantiva como la igualdad materializada en el mundo real y no sólo en el normativo.

No es adecuado el uso del término equidad, pues no es acorde con la terminología jurídica en torno al derecho a la igualdad y no discriminación. La misma Cedaw ha pronunciado que “los términos ‘equidad’ e ‘igualdad’ transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual”. Es decir, referirnos a la igualdad y no discriminación como derecho implica que se lograron superar las desigualdades, en tanto que la equidad no tiene ese alcance.

La igualdad sustantiva nos permite dar un efecto útil a los derechos humanos y protección efectiva para todas las personas, nos sirve para comprender el alcance de los derechos, adaptarlos y adecuarlos conforme a las características y particularidades de cada quien.

Es un hecho que las personas somos distintas por naturaleza, por lo que, en principio, tratar a las personas de una manera desigual no siempre es reprochable, pues existen ocasiones en que las diferencias tienen justificación racional y, por tanto, son justas; no obstante, el Estado debe evitar distinciones injustificadas basadas en categorías sospechosas, que se entienden como las características de las personas que por ser históricamente discriminadas, permiten presumir una probable distinción y vulneración en sus derechos por su origen étnico, el género, las discapacidades, condiciones sociales, entre otras causas.

La historia muestra desigualdades estructurales contra grupos en situación de vulnerabilidad que constantemente son discriminados y no cuentan con similares oportunidades en todos los ámbitos de la vida, por lo que resulta necesario emprender acciones que contribuyan a disminuir las brechas de poder, los privilegios, así como remover los obstáculos para que todas las personas logren la igualdad en los hechos.